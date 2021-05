Baglioni | Gasparri | ' a Cla' se semo fatti grandi strada facendo'

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “A Cla' se... Grazie per essere parte della vita di tutti noi. Il regalo più bello per te è sapere di essere nella mente e nella esistenza di tantissimi. E con gioia ascoltiamo e cantiamo i tuoi versi e la tua musica, da sempre e per sempre. La musica italiana, la musica popolare è la nostra musica, è la nostra vita. Auguri Claudio!”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio, sui suoi social dove ha pubblicato un messaggio inviato a Claudioin occasione del suo settantesimo compleanno.

