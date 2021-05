Bacio tra due donne nello spot Dietorelle, Sgarbi: “Pornografia!”, l’attrice interviene in maniera perfetta (Di domenica 16 maggio 2021) Vittorio Sgarbi ha sollevato sui social una assurda polemica sul nuovo spot delle Dietorelle, le famose caramelle senza zucchero che hanno diffuso nelle principali reti televisive una normalissima pubblicità con protagoniste anche una coppia di donne che si bacia. Bacio tra due donne nello sport Dietorelle, Sgarbi: “Pornografia!” Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021) Vittorioha sollevato sui social una assurda polemica sul nuovodelle, le famose caramelle senza zucchero che hanno diffuso nelle principali reti televisive una normalissima pubblicità con protagoniste anche una coppia diche si bacia.tra duesport: “” Primi effetti del cosiddetto “Ddl Zan”. Guardate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

