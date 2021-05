Avellino sotto shock | morto l’ex centrocampista Filippo Viscido

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Umiltà, allegria e soprattutto amore sconfinato per l’. Quella stessa tifoseria che oggi, purtroppo, piange la sua morte.è stato ritrovato privo di vita nella sua Battipaglia., tra le tante squadre dei lui, aveva solo 31 anni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tolto la vita.lascia la moglie e due bimbi. Esterrefatta la tifoseria biancoverde che lo ha conosciuto prima come uomo poi come calciatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'Avellino e il calcio campano sono sotto shock per la tragica fine di Filippo Viscido: l'ex centrocampista biancoverde si è suicidato nel pomeriggio. Aveva solo 31 anni (il 5 giugno ne avrebbe compiu ...Avellino sotto shock. L'ex centrocampista biancoverde, Pippo Viscido, in Irpinia dal 2009 al 2011, è deceduto nel pomeriggio. Aveva 33 anni. Secondo indiscrezioni si sarebbe tolto la ...