Avanti un altro pure di sera: anticipazioni e ospiti della puntata del 16 maggio 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) (A volte ritornano e Campioni di quiz) Questa sera, domenica 16 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Avanti un altro pure di sera. Per festeggiare i dieci anni di Avanti un altro, il divertente game-show di Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in prima serata Avanti un altro pure di sera, una versione speciale del gioco di successo della rete ammiraglia Mediaset. Tante le novità e gli ospiti che si succederanno nel corso di queste puntate. Di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti e le squadre della ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) (A volte ritornano e Campioni di quiz) Questa, domenica 16, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la sestadiundi. Per festeggiare i dieci anni diun, il divertente game-show di Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in primataundi, una versione speciale del gioco di successorete ammiraglia Mediaset. Tante le novità e gliche si succederanno nel corso di queste puntate. Di seguito tutte le, glie le squadre...

Advertising

AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - Stancabello91 : @falostesso @Matteo_Cas @blualessandro @cpsicobenessere @rulajebreal @Scescio1 @billmaher La malizia sta sempre neg… - lady_martine : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti - bubinoblog : GUIDA TV 16 MAGGIO 2021: UNA DOMENICA TRA LA COMPAGNIA DEL CIGNO, CHE TEMPO CHE FA E AVANTI UN ALTRO -