Avanti un altro! Pure di sera, anticipazioni di domenica 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Un nuovo appuntamento stasera in prime-time con «Avanti un altro! Pure di sera»: ecco gli ospiti di Paolo Bonolis domenica 16 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana ha per protagoniste le categorie A volte ritornano e Campioni di quiz. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Laura Freddi e l’Uomo Gatto. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Totò Schillaci ed Enzo Salvi. Sempre presenti il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) Un nuovo appuntamento stain prime-time con «undi»: ecco gli ospiti di Paolo Bonolis16, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «undi». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana ha per protagoniste le categorie A volte ritornano e Campioni di quiz. A capo delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi Laura Freddi e l’Uomo Gatto. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti Totò Schillaci ed Enzo Salvi. Sempre presenti il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra ...

Advertising

AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - legnest : @Sgresenda_ Buongiorno, ma lei ha visto la partita o stava guardando avanti un altro alle 1930? #JuveInter #scandalo #rube - maggiodeilibri : In comune con la protagonista del suo ultimo libro, @LidiaRavera ha l'epoca, 'in cui un altro modello di società se… - Frankhell76 : @DanielePG_Z @borghi_claudio @Roger85674604 @LArchetipo @2_crim Guarda che vi state sbagliando, e di grosso. Vi pre… -