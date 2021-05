Aurora Ramazzotti stende Instagram | fisico bestiale e look incantevoli FOTO

(Di domenica 16 maggio 2021)voluto condividere con i suoi fan una serie di, per riassumere la sua ultima settimana. La prima è una meraviglia:da sballo Uno dei personaggi del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Aurora Ramazzotti pubblica una foto insieme a Michelle Hunziker e si scatena l’odio: “Sei più vecchia di tua madre”. L… - Italia_Notizie : Aurora Ramazzotti pubblica una foto insieme a Michelle Hunziker e si scatena l’odio: “Sei più vecchia di tua madre”… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Aurora Ramazzotti pubblica una foto insieme a Michelle Hunziker e si scatena l’odio: “Sei più vecchia di tua madre”. L… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti pubblica una foto insieme a Michelle Hunziker e si scatena l’odio: “Sei più vecchia di tua madre”… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Aurora Ramazzotti pubblica una foto insieme a Michelle Hunziker e si scatena l’odio: “Sei più vecchia di tua madre”. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Marisponde per le rime al body shaming: ' Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi... Prego '. ..., attraverso la sua simpatica 'rubrichetta' sui social, indica ai suoi fan l'unica strada sa seguiresempre più regina dei social grazie alla sua simpatica ' ...Leone, lite "furiosa" con Fedez: «Non si fa!». Chiara Ferragni reagisce così. Pochi minuti fa il rapper ha postato un video in cui ha immortalato uno ...Epic fail degli haters nell’ultimo post di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato nei giorni scorsi un post su Instagram che la ritrae sul red carpet assieme alla madre, comme ...