Aurora Ramazzotti si sfoga sui social | “Mi hai deluso…il mondo deve sapere”

Advertising

lowevonadler191 : I am a dream ...: L'Aurora - Eros Ramazzotti - zazoomblog : Aurora Ramazzotti ancora vittima di catcalling il duro sfogo dell’influencer - #Aurora #Ramazzotti #ancora… - Malvy34087444 : RT @fuoridallhype_: @ Aurora Ramazzotti se mi leggi sappi che ti amo più di ieri e meno di domani - _sonutria_ : RT @fuoridallhype_: @ Aurora Ramazzotti se mi leggi sappi che ti amo più di ieri e meno di domani - cicememi : Aurora Ramazzotti io ti amo sempre di più, non posso negarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

parla sempre a cuore aperto ai propri followers. Ed ora li mette in guardia da quello che può essere un qualcosa di davvero nocivo.Foto dal? L'articolo...Come forse si è intuito… Leggi anche ›e l'acne: "Non combatto più con lo specchio" iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAAurora Ramazzotti torna a parlare di catcalling: "Oggi gli è andata male" Aurora Ramazzotti ha affidata a delle Instagram stories un duro sfogo dopo ...Una simpatica ma anche molto delusa Aurora Ramazzotti ha scritto una lettera a Jennifer Lopez. Per Aurora questa cosa assolutamente non si fa.