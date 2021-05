Aurora Ramazotti e Michelle scatenano gli haters | cosa c’è dietro la FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazotti

'L'uso di parole come neg*o e froc**o in Tv è sbagliato, fanno male' , queste le parole dell'influencer e inviata de 'Le Iene'che sui social ha scritto un post di sfogo contro i conduttori di 'Felicissima Sera' Pio e Amedeo che nel corso della puntata hanno dichiarato che parole come fr***o o neg*o non sono ...Passioni e successi Il fitness, la lettura, la musica, i tatuaggi, i gatti,è piena di interessi. Inoltre, a soli 24 anni, è già una donna di successo. Nata dalla relazione di Eros ...Aurora Ramazzotti e sua madre Michelle Hunziker loro malgrado hanno scatenato gli haters pubblicando una foto. Ecco cosa è successo ...L'influencer e inviata delle iene Aurora Ramazzotti sui social ha attaccato Pio e Amedeo dichiarando che pronunciare certe parole fa male.