Auguri a Claudio Baglioni | patrimonio dell’emotività collettiva

(Di domenica 16 maggio 2021) Tanti! Compie 70 anni un vero e proprio: cantautore, artista, uomo che ha sprigionato, dai propri pensieri, testi, note e composizioni, una luce unica, capace di irradiare tre generazioni.ha cantato la propria vita, entrando nelle vite degli altri; ha saputo creare immagini, storie e panorami di una potenza evocativa unica, capace di insediarsi nel profondo di cuori e menti, lasciando il proprio marchio nella cultura popolare del nostro Paese. Con un timbro vocale semplicemente inconfondibile,ha tracciato una carriera costellata di successi straordinari, a suon di record assoluti (1985, “La vita è adesso“, 4,5 milioni di copie vendute in Italia, 27 settimane consecutive ...

Sedici album in studio, tredici album dal vivo, 5 raccolte, 3 album di cover e 25 tour sono il bilancio della carriera di un gigante della musica italiana, Claudio Baglioni. Il successo vero arriva ... Claudio Baglioni compie 70 anni, una vita in musica: auguri. Il cantautore di Questo piccolo grande amore, nato il 16 maggio 1951 ...