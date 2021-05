Audio | è il binge-listening l’ultima mania degli italiani

Leggi su gqitalia

(Di domenica 16 maggio 2021) Si fa presto a dire. Quattordici milioni dihanno ascoltato un podcast: campione multipiattaforma è lo storico Alessandro Barbero con i suoi racconti di mille battaglie. Zerocalcare ha doppiato A babbo morto per Storytel. The essential, le notizie del giorno lette da Mia Ceran nel format di Will Media, è top performer. Sbagliata è il fictional da passaparola. Colapesce e Dimartino hanno registrato in presa diretta il dietro le quinte del Festival di Sanremo e poi montato Big! Storia leggerissima di qualcosa che non rifaremo: un tempo sarebbe stato un instant book, oggi è undocumentario. Podcast, newsletter vocali, contenuti per smart casting, social come Clubhouse: non si guarda più cosa fanno gli altri, ma li si ascolta. Volendo, come dimostra Patreon, ci si abbona persino, pur di accedere agli approfondimenti. ...