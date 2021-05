Atletico Madrid-Osasuna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2020/2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Atletico Madrid-Osasuna è il match valido per la trentasettesima giornata giornata della Liga 2020/2021. I colchoneros sono in testa alla classifica con 80 punti a +2 sui cugini del Real Madrid e potrebbero festeggiare con un turno d’anticipo la vittoria del titolo in caso di vittoria e se i blancos non dovessero fare altrettanto contro l’Athletic Bilbao. Atletico Madrid reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro la Real Sociedad. L’Osasuna, invece, occupa l’undicesima posizione con 44 punti ed è reduce dalla vittoria per 3-2 sul Cadice. La sfida è in programma alle ore 18:30 di oggi, domenica 16 maggio, e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021)è il match valido per la trentasettesima giornata giornata della. I colchoneros sono in testa alla classifica con 80 punti a +2 sui cugini del Reale potrebbero festeggiare con un turno d’anticipo la vittoria del titolo in caso di vittoria e se i blancos non dovessero fare altrettanto contro l’Athletic Bilbao.reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro la Real Sociedad. L’, invece, occupa l’undicesima posizione con 44 punti ed è reduce dalla vittoria per 3-2 sul Cadice. La sfida è in programma alle ore 18:30 di, domenica 16 maggio, e sarà trasmessa intv esu DAZN. ...

