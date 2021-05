Atletico e Real Madrid non mollano: la Liga si decide all’ultima giornata (Di domenica 16 maggio 2021) Atletico e Real Madrid non cedono il passo nella corsa al titolo: la vincitrice della Liga si deciderà all’ultima giornata Atletico e Real Madrid proseguono al corsa verso il titolo della Liga. Le vittorie conquistate dalle rivali cittadine, rispettivamente prima e seconda forza del campionato, rimandano il verdetto all’ultima giornata. La squadra di Diego Simeone vanta due punti di vantaggio e dovrà vedersela contro il Valladolid, costretto a vincere per salvarsi. I blancos di Zinedine Zidane, invece, affronteranno il VillarReal, ancora in corsa per l’Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021)non cedono il passo nella corsa al titolo: la vincitrice dellasiràproseguono al corsa verso il titolo della. Le vittorie conquistate dalle rivali cittadine, rispettivamente prima e seconda forza del campionato, rimandano il verdetto. La squadra di Diego Simeone vanta due punti di vantaggio e dovrà vedersela contro il Valladolid, costretto a vincere per salvarsi. I blancos di Zinedine Zidane, invece, affronteranno il Villar, ancora in corsa per l’Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

