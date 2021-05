Atletica, Coppa Europa marcia: Eleonora Giorgi e Lidia Barcella sul podio nella 35 km, l’Italia vince la gara a squadre (Di domenica 16 maggio 2021) Due italiane sul podio nella 35 km della Coppa Europa di marcia. A Podebrady (Repubblica Ceca), uno dei grandi templi del tacco e punta internazionale, Eleonora Giorgi e Lidia Barcella conquistano rispettivamente il secondo e il terzo posto su questa distanza che non sarà però presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove le donne avranno a disposizione esclusivamente la canonica 20 km (la 35 km sarà però inserita nel programma dei Mondiali di Eugene 2022 e chissà che in futuro non sbarchi anche nella rassegna a cinque cerchi). La brianzola è partita a razzo e ha cercato di fare subito la differenza. I sui primi 10 km sono stati impressionanti, è transitata col tempo di 46:58 e addirittura 1’48” di vantaggio sulle più ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Due italiane sul35 km delladi. A Podebrady (Repubblica Ceca), uno dei grandi templi del tacco e punta internazionale,conquistano rispettivamente il secondo e il terzo posto su questa distanza che non sarà però presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove le donne avranno a disposizione esclusivamente la canonica 20 km (la 35 km sarà però inserita nel programma dei Mondiali di Eugene 2022 e chissà che in futuro non sbarchi ancherassegna a cinque cerchi). La brianzola è partita a razzo e ha cercato di fare subito la differenza. I sui primi 10 km sono stati impressionanti, è transitata col tempo di 46:58 e addirittura 1’48” di vantaggio sulle più ...

