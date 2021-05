Atletica, Coppa Europa marcia: Andrea Agrusti magico 3° nella 50 km col minimo olimpico! L’Italia vince la gara a squadre (Di domenica 16 maggio 2021) Andrea Agrusti ha conquistato uno splendido terzo posto nella 50 km della Coppa Europa di marcia. L’azzurro ha fatto saltare il banco a Podebrady (Repubblica Ceca), una delle località simbolo del tacco e punta. Il sardo si è reso protagonista di una partenza accorta, poi è salito in progressione e al ventesimo chilometro occupava il settimo posto. Il 25enne è poi cresciuto ulteriormente nella fase centrale della gara e si è inserito nel drappello che inseguiva il lanciatissimo tedesco Karl Junghannss. Lo spagnolo Marc Tur si è poi lanciato in solitaria nel tentativo di rimonta, Agrusti è ben presente in strada e tiene il ritmo del finlandese Aleksi Ojala e del tedesco Nathaniel Seiler. Negli ultimi dieci chilometri va totalmente in ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021)ha conquistato uno splendido terzo posto50 km delladi. L’azzurro ha fatto saltare il banco a Podebrady (Repubblica Ceca), una delle località simbolo del tacco e punta. Il sardo si è reso protagonista di una partenza accorta, poi è salito in progressione e al ventesimo chilometro occupava il settimo posto. Il 25enne è poi cresciuto ulteriormentefase centrale dellae si è inserito nel drappello che inseguiva il lanciatissimo tedesco Karl Junghannss. Lo spagnolo Marc Tur si è poi lanciato in solitaria nel tentativo di rimonta,è ben presente in strada e tiene il ritmo del finlandese Aleksi Ojala e del tedesco Nathaniel Seiler. Negli ultimi dieci chilometri va totalmente in ...

