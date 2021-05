Atletica | Antonella Palmisano vince in Coppa Europa di marcia! Strepitoso trionfo nella 20 km | forma olimpica

(Di domenica 16 maggio 2021)è stata straripante20 km della2021 di marcia (ora denominata campionato europeo a squadre, ma la competizione è identica a quella che ci ha tenuto compagnia negli ultimi decenni) e ha trionfato in maniera perentoria, confermando il pronostico della vigilia che la vedeva come la più quotata per il successo sulle strade di Podebrady (Repubblica Ceca), uno dei grandi templi mondiali del tacco e punta. La pugliese ha giganteggiato grazie al suo stile inconfondibile e alla proverbiale pulizia del suo incedere, inventandosi un magistrale attacco nel finale che ha messo alle corde tutte le avversarie rimaste in scia. La 29enne ha firmato il suo secondo sigillo personale in questa kermesse, visto che trionfò già nel 2017, proprio...

Si è svolto sabato 8 maggio presso lo Stadio Boroli " Pista diCav. Angelo Petrulli , il " Meeting di maggio " valevole come prima prova territoriale del ... erano presentiInga, ...... da cui mi aspetto una prova in progressione.' Nel pomeriggio poi andranno in scena le due 20 km, conPalmisano e Massimo Stano come principali punte azzurre: 'a Podebrady si è ...Antonella Palmisano è stata straripante nella 20 km della Coppa Europa 2021 di marcia (ora denominata campionato europeo a squadre, ma la competizione è identica a quella che ci ha tenuto compagnia ne ...Antonella Palmisano non tradisce. L’azzurra conquista la medaglia d’oro agli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di Podebrady nella 20 km di marcia, sulle strade che adora e che anche stavolta le port ...