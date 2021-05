Atalanta, vittorie diverse da sogno a realtà (Di domenica 16 maggio 2021) È inutile che le chiediate di essere normale: l’Atalanta non sarà mai normale. Poteva essere il pomeriggio più tranquillo della storia, si è trasformato nel pomeriggio più thriller, o quasi, della stagione. Con una squadra che prima domina e poi passeggia, e l’altra, che dal campionato non ha più nulla a pretendere, che s’infiamma e rischia una rimonta epocale. No, l’Atalanta non è e non sarà mai normale: non sarebbe l’Atalanta, che qualsiasi cosa faccia, se la suda fino al 95’. Tre volte in Champions, nemmeno nei sogni più sfrenati. Quel che non riesce alle squadre metropolitane, che poi quando ci riescono si riempiono di debiti fin sopra il collo, riesce a questa realtà che era piccola, e sta diventando grandissima passo dopo passo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 16 maggio 2021) È inutile che le chiediate di essere normale: l’non sarà mai normale. Poteva essere il pomeriggio più tranquillo della storia, si è trasformato nel pomeriggio più thriller, o quasi, della stagione. Con una squadra che prima domina e poi passeggia, e l’altra, che dal campionato non ha più nulla a pretendere, che s’infiamma e rischia una rimonta epocale. No, l’non è e non sarà mai normale: non sarebbe l’, che qualsiasi cosa faccia, se la suda fino al 95’. Tre volte in Champions, nemmeno nei sogni più sfrenati. Quel che non riesce alle squadre metropolitane, che poi quando ci riescono si riempiono di debiti fin sopra il collo, riesce a questache era piccola, e sta diventando grandissima passo dopo passo.

