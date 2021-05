Atalanta Juventus | testa alla finale di Coppa Italia | Pirlo ha scelto i titolari

(Di domenica 16 maggio 2021)– I bianconeri dopo la vittoria dura contro l’Inter, per 3-2, devono pensaredi. Mercoledì alle 21.00 va in scenaal Mapei Stadium. Andrea, visto che il sogno Champions sembra ormai difficile, dovrà portare a casa il secondo trofeo stagionale, per provare a “salvare il salvabile”. Non sarà facile contro l’di Gasperini., i dubbi di formazione Tanti dubbi nella, specialmente in mezzodifesa: uno tra Demiral, Chiellini e Bonucci affiancherà De Ligt. Squalificato Alex Sandro: i due terzini saranno dunque Cuadrado e Danilo. In mezzo al campo potrebbe ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Si accende il mercato intorno a Mattia #Perin: il #Genoa lo terrebbe volentieri, ma il portiere può tornare alla #Juventus… - Paolo18030138 : RT @NicoSchira: Si accende il mercato intorno a Mattia #Perin: il #Genoa lo terrebbe volentieri, ma il portiere può tornare alla #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

Non c'è Paulo Dybala , 10 della, rientrato per il finale di campionato dopo un lungo stop. Mentre ci sono i due centrali di difesa dell', José Luis Palomino e Cristian Romero . ...Per la, quella contro l', sarà una sfida molto importante e rappresenterà la possibilità di portare a casa un trofeo. Per questa partita Andrea Pirlo non avrà a disposizione Alex ...ATALANTA JUVENTUS – I bianconeri dopo la vittoria dura contro l’Inter, per 3-2, devono pensare alla finale di Coppa Italia. Mercoledì alle 21.00 va in scena Atalanta Juventus al Mapei Stadium. Andrea ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...