Atalanta in Champions, è qui la festa (per il brindisi aspettiamo la Coppa) (Di domenica 16 maggio 2021) La state risentendo la musica della Champions? Sarà sicuramente la più scaricata dai tifosi orobici, da qui a settembre, quando l’Atalanta tornerà in campo per la Coppa dalle grandi orecchie, la più prestigiosa, l’Università del calcio come l’ha definita il presidente Antonio Percassi. Altro che SuperLega. Qui i diritti acquisiti sono quelli sul campo, per la terza volta consecutiva la Dea se la vedrà con i migliori club del continente. E come i migliori club, Bayern e Borussia Dortmund, Real Madrid, Atletico, Barcellona, Psg, Liverpool, Manchester City, tutti presenti nelle ultime tre edizioni consecutive della Champions. E quasi tutti già visti e già affrontati come avversari dalla Dea. L’Atalanta torna in Champions, parlano le classifiche e non i budget, parla (perché no?) il gioco ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) La state risentendo la musica della? Sarà sicuramente la più scaricata dai tifosi orobici, da qui a settembre, quando l’tornerà in campo per ladalle grandi orecchie, la più prestigiosa, l’Università del calcio come l’ha definita il presidente Antonio Percassi. Altro che SuperLega. Qui i diritti acquisiti sono quelli sul campo, per la terza volta consecutiva la Dea se la vedrà con i migliori club del continente. E come i migliori club, Bayern e Borussia Dortmund, Real Madrid, Atletico, Barcellona, Psg, Liverpool, Manchester City, tutti presenti nelle ultime tre edizioni consecutive della. E quasi tutti già visti e già affrontati come avversari dalla Dea. L’torna in, parlano le classifiche e non i budget, parla (perché no?) il gioco ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - FBiasin : Terza qualificazione di fila in #Champions per l'#Atalanta. Un capolavoro di gestione, un esempio per tutto il mo… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ATALANTA IN CHAMPIONS LEAGUE Bergamaschi alla 3^ qualificazione consecutiva #SkyUCL… - don_uel : RT @goal: ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalanta ???? Napoli f… - desaidipen7 : RT @Goal_India: ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalanta ???? Na… -