Atalanta, Gosens nella storia della Serie A: il record del tedesco (Di domenica 16 maggio 2021) Robin Gosens è inarrestabile: uno dei calciatori più determinanti della squadra di Gasperini agguanta un record in Serie A Robin Gosens è andato a segno anche nella gara contro il Genoa: sono 11 i gol per il laterale tedesco dell’Atalanta, una delle armi di Gian Piero Gasperini nell’ennesima stagione esaltante. Con il gol siglato ieri, Gosen raggiunge Daniel Passarella come gol stagionali per un difensore in Serie A: l’argentino ne mise a segno 11 nell’annata 1985/1986 con la maglia della Fiorentina. Robin #Gosens è il difensore straniero ad aver siglato più reti in una singola stagione di @Seriea (11)! Eguagliato il record di Passarella risalente alla stagione 85/86 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Robinè inarrestabile: uno dei calciatori più determinantisquadra di Gasperini agguanta uninA Robinè andato a segno anchegara contro il Genoa: sono 11 i gol per il lateraledell’, una delle armi di Gian Piero Gasperini nell’ennesima stagione esaltante. Con il gol siglato ieri, Gosen raggiunge Daniel Passarella come gol stagionali per un difensore inA: l’argentino ne mise a segno 11 nell’annata 1985/1986 con la magliaFiorentina. Robin #è il difensore straniero ad aver siglato più reti in una singola stagione di @a (11)! Eguagliato ildi Passarella risalente alla stagione 85/86 ...

Advertising

Atalanta_BC : Robin #Gosens è il difensore straniero ad aver siglato più reti in una singola stagione di @seriea (11)! ?? Eguagli… - MarcoVBava : @GiuseppeTentel1 Non basterebbero 10 tweet per spiegarti che hai detto parecchie inesattezze e che quello che dici… - webecodibergamo : Atalanta, i programmi di mercato. Gosens gioiello, portieri in uscita. Ilicic in bilico. Acquisti: i 5 (o 6) possib… - tsurao : RT @SkySport: GENOA-ATALANTA 3-4 Risultato finale ? ? #Zapata (9') ? #Malinovskyi (26') ? #Gosens (44') ? #Shomurodov (49') ? #Pasalic (51'… - PolideportivoFC : ?????? #SerieA ?????? #Genoa 3-4 #Atalanta 48' E. Shomurodov, 67' G. Pandev, 84' E. Shomurodov / 9' D. Zapata, 26' R.… -