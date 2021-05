Arte: Van Gogh, 'Le pont de Trinquetaille' venduto all'asta per 37,4 milioni di dollari (Di domenica 16 maggio 2021) New York, 16 mag. - (Adnkronos) - Un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, dal titolo "Le pont de Trinquetaille", è stato aggiudicato ad un'asta di Christie's a New York per 37,4 milioni di dollari, commissioni comprese. Era stimato 25 milioni di dollari ed è stato acquistato, dopo cinque minuti di trattative, da un collezionista al telefono con il banditore Conor Jordan. L'olio su tela (65 x 81 cm) fu dipinto dall'artista olandese nel giugno 1888, durante il suo soggiorno ad Arles, in Provenza, nel sud della Francia. È uno dei pochi paesaggi del periodo di Arles e offre una scena di strada che mostra il ponte di Trinquetaille reso utilizzando la pennellata espressiva e la tavolozza di colori caldi del pittore. Dopo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) New York, 16 mag. - (Adnkronos) - Un celebre dipinto di Vincent Van, dal titolo "Lede", è stato aggiudicato ad un'di Christie's a New York per 37,4di, commissioni comprese. Era stimato 25died è stato acquistato, dopo cinque minuti di trattative, da un collezionista al telefono con il banditore Conor Jordan. L'olio su tela (65 x 81 cm) fu dipinto dall'artista olandese nel giugno 1888, durante il suo soggiorno ad Arles, in Provenza, nel sud della Francia. È uno dei pochi paesaggi del periodo di Arles e offre una scena di strada che mostra ile direso utilizzando la pennellata espressiva e la tavolozza di colori caldi del pittore. Dopo la ...

