Arte: Van Gogh, 'Le pont de Trinquetaille' venduto all'asta per 37,4 milioni di dollari (Di domenica 16 maggio 2021) New York, 16 mag. – (Adnkronos) – Un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, dal titolo "Le pont de Trinquetaille", è stato aggiudicato ad un'asta di Christie's a New York per 37,4 milioni di dollari, commissioni comprese. Era stimato 25 milioni di dollari ed è stato acquistato, dopo cinque minuti di trattative, da un collezionista al telefono con il banditore Conor Jordan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

