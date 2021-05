Anticipazioni Il Segreto puntata finale venerdì 28 maggio 2021 | la morte di Donna Francisca

(Di domenica 16 maggio 2021) La storica soap opera spagnola Ilchiude i battenti28con unaspeciale di 2 ore dove si concluderà una volta e per tutte la storia degli abitanti di Puente Viejo, con una sorpresa!Il28: il piano diLe ragioni di un piano omicida continuano a circolare a Puente Viejo senza che nessuno sappia chi sia davvero il destinatario di questo terribile evento che potrebbe cambiare il volto del Paese. Il prete della comunità si rivelerà un personaggio chiave in questa vicenda dato che si adopererà per fare in modo che la bomba ordita scoppi nel momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Lede Ilsegnalano che la situazione a Puente Viejo diventa complicata anche per gli altri abitanti. In particolare, Don Filiberto scopre che Donna Francisca, non solo fa parte ...La soap opera spagnola di Puente Viejo torna in onda domenica 23 aprile 2021, ma cosa accade in queste ultime puntate? La moglie di Don Ignacio decide di agire per ...La soap opera spagnola di Puente Viejo torna in onda domenica 23 aprile 2021, ma cosa accade in queste ultime puntate? La moglie di Don Ignacio decide di agire per vendetta ...Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 16 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.00? Dopo una violenta lite tra ...