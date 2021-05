Anna Moroni ringrazia tutti, Antonella Clerici le dedica due canzoni importanti (Di domenica 16 maggio 2021) La scorsa settimana Anna Moroni è stata protagonista di E’ sempre mezzogiorno, alla fine ha mantenuto la promessa ed è rimasta per tutte e cinque le puntate. E’ stata ovviamente ospite anche a casa di Antonella Clerici. Ha potuto finalmente vedere dove vive adesso la conduttrice; da tempo non vedeva Maelle ma ne ha anche approfittato per stare un po’ con sua figlia e con la sua nipotina che vivono a Milano. Purtroppo, Anna Moroni non diventa protagonista fissa di E’ sempre mezzogiorno, Roma è troppo distante e lei continua a ripetere che ha 82 anni. La Clerici l’ha resa protagonista di tutte le puntate della scorsa settimana, soprattutto l’ultima, quando la nostalgia stava diventando forte in vista della partenza, del ritorno a casa. LA dedica DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 maggio 2021) La scorsa settimanaè stata protagonista di E’ sempre mezzogiorno, alla fine ha mantenuto la promessa ed è rimasta per tutte e cinque le puntate. E’ stata ovviamente ospite anche a casa di. Ha potuto finalmente vedere dove vive adesso la conduttrice; da tempo non vedeva Maelle ma ne ha anche approfittato per stare un po’ con sua figlia e con la sua nipotina che vivono a Milano. Purtroppo,non diventa protagonista fissa di E’ sempre mezzogiorno, Roma è troppo distante e lei continua a ripetere che ha 82 anni. Lal’ha resa protagonista di tutte le puntate della scorsa settimana, soprattutto l’ultima, quando la nostalgia stava diventando forte in vista della partenza, del ritorno a casa. LADI ...

