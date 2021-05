Andrea Damante cambia look, si tinge i capelli di colore biondo (Di domenica 16 maggio 2021) Andrea Damante, cambia totalmente look, e posta su instagram, una nuova acconciatura, con i capelli tinti biondo platino, decisione che ha scatenato i follower sui social. Andrea Damante biondoI commenti sui social, sono i più disparati, c’è chi apprezza la nuova chioma, e chi invece la boccia decisamente. Secondo indiscrezioni, sembra che la fidanzata di Damante, Elisa Visari, abbia invece apprezzato il nuovo look del suo Andrea, pare addirittura, che sia stata lei a convincerlo. Andrea Damante cambia look, si tinge i capelli colore ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 maggio 2021)totalmente, e posta su instagram, una nuova acconciatura, con itintiplatino, decisione che ha scatenato i follower sui social.I commenti sui social, sono i più disparati, c’è chi apprezza la nuova chioma, e chi invece la boccia decisamente. Secondo indiscrezioni, sembra che la fidanzata di, Elisa Visari, abbia invece apprezzato il nuovodel suo, pare addirittura, che sia stata lei a convincerlo., si...

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - MediasetPlay : Andrea Damante... Innamorato: CONFIRMED! #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta ?? - MediasetPlay : Su le mani per Andrea Damante, in collegamento telefonico con Tommy a #ilPuntoZ! Seguite ORA la diretta ??… - dailynews_24 : Uomini e Donne, cambio di look per Andrea Damante: cambiamenti in vista - AleCaruso87 : RT @infotommizorzi: VIDEO | Tommaso nella storia di Andrea Damante -