Ancelotti ko contro lo Sheffield United Decisivo Jebbison | il più giovane a segnare al debutto in Premier

Serata amara per l'Everton di Carlo Ancelotti, sconfitto in casa dal fanalino di coda Sheffield United, aritmeticamente retrocesso in Championship già da diverse settimane e che aveva collezionato solo 17 punti in classifica. Uno Sheffield pieno di giovanissimi, con la star della serata che è stata Daniel Jebbison, che all'età di 17 anni e 309 è il più giovane giocatore ad andare a segno al suo debutto da titolare in Premier League. Con questo risultato i Toffees scivolano a meno tre da West Ham e Tottenham, appaiate a quota cinquantanove ad appena due giornate dal termine.

