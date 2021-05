Amministrative | Speranza a Conte e Letta | “Al ballottaggio sosteniamo il candidato di questa famiglia a prescindere dal partito”

(Di domenica 16 maggio 2021) “Dobbiamo da subito lavorare perché questo nostro stare assieme possa essere da subito coltivato. Sulleio penso che dovunque c’è ancora un margine per lavorare insieme da subito, noi quel margine dobbiamo andare a vederlo. E bisogna essere chiari: dobbiamo assumere un impegno a scatola vuota, dicendo che dove non riusciremo a fare un accordo al primo turno lavoreremo assieme per sostenere ildi chi diè arrivato al secondo turno“. Lo dice, rivolgendosi a Enricoe Giuseppe, il segretario di Articolo Uno, Roberto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ANTEO17 : RT @MPenikas: @fabiopi1000 @illusioneottica @francoF23007250 @X12RED @primaopoitorna @DinoGiarrusso @ApriGli_Occhi @NapolitanoIda @isadoral… - cclatwe : Un riformista/progressista che individua ancora nel PD la realizzazione delle sue speranze si prepari ad accettare… - MPenikas : @fabiopi1000 @illusioneottica @francoF23007250 @X12RED @primaopoitorna @DinoGiarrusso @ApriGli_Occhi @NapolitanoIda… - ardigiorgio : Roberto speranza “caro Giuseppe e caro Enrico, dobbiamo fare un accordo subito a scatola chiusa chiunque vinca alle… - ultimora_pol : #Italia Enrico #Letta (#PD|S&D): 'Dico in particolare a Speranza e a voi che abbiamo davanti un percorso, come ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Speranza

Ieri però il ministro della salute Roberto, segretario di Articolo Uno, ha lanciato un ... E davanti a loro il ministro della Salute ha detto: "Sulleio penso che dovunque c'è ...Facendo finta di niente sulle divergenze alle. Ma questo passa il convento, per cui ... io ne sono convinto ", ha detto all'assemblea di Articolo Uno, il partito di Roberto. " ...Vuole «un segno di vitalità» dal Pd. Come è anche critico sul fatto che per le amministrative, non c'è una donna ...Quando un tipico, vecchio elettore ligure del malconcio Pd legge un articolo come quello di Matteo Macor su questo giornale e nota che l’unico accordo tra le diverse anime del Partito locale sembra co ...