Amici, Lorella Cuccarini: “Il pubblico a casa lo scopre oggi”, l’emozionante rivelazione (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo la finale di Amici, Lorella Cuccarini dedica un bellissimo messaggio al suo allievo Alessandro Cavallo e fa una rivelazione inedita. La ventesima edizione di Amici si è conclusa ieri sera 15 maggio con una finale da urlo ed ha visto trionfare la ballerina italo catalana Giulia Stabile. I protagonisti dell’intera stagione durata sei mesi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo la finale didedica un bellissimo messaggio al suo allievo Alessandro Cavallo e fa unainedita. La ventesima edizione disi è conclusa ieri sera 15 maggio con una finale da urlo ed ha visto trionfare la ballerina italo catalana Giulia Stabile. I protagonisti dell’intera stagione durata sei mesi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI E LA RINASCITA CON AMICI: 'GRAZIE MARIA, PER QUESTO REGALO E PER...' - bubinoblog : LORELLA CUCCARINI E LA RINASCITA CON AMICI: 'GRAZIE MARIA, PER QUESTO REGALO E PER...' - infoitcultura : Lorella Cuccarini dopo Amici confessa: “Mi sono mostrata senza filtri” - davidguarnieri1 : @MauryKostanzo @LCuccarini Questo successo di Amici 2020-2021 è dovuto sicuramente alla partecipazione - fortunatis… - IlAmerica : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #15maggio: #Amici20 sfiora i 7 milioni di spettatori (mai così tanti dal 2009), triplica e umilia la Rai1 di Ste… -