Amici, l'impensabile trionfo di Giulia Stabile: ecco chi è la ragazza che ha messo ko il suo fidanzato (Di domenica 16 maggio 2021) Giulia Stabile vince la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, lo storico format in onda su Canale 5. E Giulia spiazza tutti. Tra i favoriti, almeno sui social, c'era Sangiovanni (il suo fidanzato). Con lei vince la danza dopo anni, quasi venti, dal podio di Anbeta nel 2002. Si tratta di un vero colpo di scena perché il suo fidanzato sfiora la vittoria. La loro storia d'amore inizia proprio nella scuola di Amici, e travolge tutti. In finale arrivano anche Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo. Secondo classificato, dopo Giulia, è Sangiovanni. Il suo singolo Malibù riceve anche il premio delle radio. La finalissima è un derby del cuore: Giulia e Sangiovanni soffrono l'adrenalina della diretta. Riflettori puntati e tanta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)vince la ventesima edizione didi Maria De Filippi, lo storico format in onda su Canale 5. Espiazza tutti. Tra i favoriti, almeno sui social, c'era Sangiovanni (il suo). Con lei vince la danza dopo anni, quasi venti, dal podio di Anbeta nel 2002. Si tratta di un vero colpo di scena perché il suosfiora la vittoria. La loro storia d'amore inizia proprio nella scuola di, e travolge tutti. In finale arrivano anche Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo. Secondo classificato, dopo, è Sangiovanni. Il suo singolo Malibù riceve anche il premio delle radio. La finalissima è un derby del cuore:e Sangiovanni soffrono l'adrenalina della diretta. Riflettori puntati e tanta ...

