Amici 20, vince Giulia Stabile: quel bigliettino di Stash che le ha portato fortuna (Di domenica 16 maggio 2021) Amici 20, vince Giulia Stabile: battuti due record Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici infrangendo due record in pochi minuti. Il primo riguarda il fatto che mai fino ad oggi una ballerina era riuscita a conquistare il primo posto nel programma, generalmente andato ad un cantante uomo (ben 11 volte su 20 edizioni). LEGGI ANCHE:– Amici 20, lite tra Sangiovanni e Giulia Stabile: il cantante crolla. Inoltre, il secondo record è legato all'età di Giulia che è la prima ballerina vincitrice più piccola del programma stesso. E' nata, infatti, nel 2002 quando in tv era appena un anno che trasmettevano Saranno Famosi (il debutto in tv ci fu nell'autunno del ...

