Amici 20, la finale è da record: 33,48% di share e quasi 7 milioni di spettatori per la vittoria di Giulia. Meglio solo i The Kolors e Amoroso (Di domenica 16 maggio 2021) Boom di ascolti per la finale di Amici 20 che nella serata di sabato 15 maggio è stata seguita da 6.667.000 spettatori con il 33,48% di share. A conclusione di una stagione vincente (la media delle 8 puntate precedenti fino alla semifinale è stata del 27.53% di share, pari a 5.746.000 spettatori), il talent show di Maria De Filippi ha incoronato vincitrice Giulia Stabile, prima ballerina ad aggiudicarsi la vittoria nelle venti edizioni del programma, dopo una sfida con il fidanzato e favorito della vigilia, il cantante Sangiovanni. Per trovare ascolti di una finale di Amici superiori a quelli di ieri bisogna tornare all’edizione del 2015, vinta dai The Kolors, che ottenne uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Boom di ascolti per ladi20 che nella serata di sabato 15 maggio è stata seguita da 6.667.000con il 33,48% di. A conclusione di una stagione vincente (la media delle 8 puntate precedenti fino alla semiè stata del 27.53% di, pari a 5.746.000), il talent show di Maria De Filippi ha incoronato vincitriceStabile, prima ballerina ad aggiudicarsi lanelle venti edizioni del programma, dopo una sfida con il fidanzato e favorito della vigilia, il cantante Sangiovanni. Per trovare ascolti di unadisuperiori a quelli di ieri bisogna tornare all’edizione del 2015, vinta dai The, che ottenne uno ...

