Amici 20 | gli ascolti della finale

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente finita ed ha vinto la ballerina Giulia Stabile, seguita dal fidanzato Sangiovanni. Giulia Stabile ha vinto Amici 20 https://t.co/sCautmHngO #Amici20 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2021 La nona ed ultima serata di Amici ha totalizzato 6.667.000 telespettatori, pari al 33,49% di share. Il suo diretto competitor, Rai Uno, ha trasmesso la serie Io non mi arrendo ed ha fatto 2.253.000 telespettatori, pari al 10,49% di share. Amici di Maria De Filippi 20 ascolti 1^ puntata: 6.016.000 telespettatori, 28,73 di share 2^ puntata: 5.990.000 telespettatori, 28,3% di share 3^ puntata: 5.754.000 telespettatori, 27,42% di share 4^ puntata: 5.734.000 telespettatori, 26% di share 5^ puntata: 5.784.000 telespettatori, 27,6% di ...

