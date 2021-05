Amici 20, ecco chi è Giulia Stabile: ballerina da quando aveva 3 anni, nella scuola di Maria De Filippi ha trovato anche l’amore (Di domenica 16 maggio 2021) È Giulia Stabile la vincitrice della 20esima edizione di Amici. Dopo mesi di sfide, esibizioni e lezioni la ballerina ha trionfato nella finalissima, andata in onda sabato sera su Canale 5. La 19enne ha battuto nell’ultima battaglia il cantante Sangiovanni, dato per favorito alla vittoria, con cui in questi mesi ha allacciato anche una relazione sentimentale. Per lei il primo premio da 150mila euro in gettoni d’oro e il premio Tim, dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda: Sangiovanni ha cercato di spronarla a volersi più bene, dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Èla vincitrice della 20esima edizione di. Dopo mesi di sfide, esibizioni e lezioni laha trionfatofinalissima, andata in onda sabato sera su Canale 5. La 19enne ha battuto nell’ultima battaglia il cantante Sangiov, dato per favorito alla vittoria, con cui in questi mesi ha allacciatouna relazione sentimentale. Per lei il primo premio da 150mila euro in gettoni d’oro e il premio Tim, dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro. Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro lae si sono supportati a vicenda: Sangiovha cercato di spronarla a volersi più bene, dopo aver ...

