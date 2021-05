' Allegri ha rifiutato due top club | vuole il Real Madrid'

(Di domenica 16 maggio 2021)(Spagna) - " Massimilianohadue top team europei: aspetta la chiamata del". È quanto afferma As, sulle cui colonne si legge come l'ex tecnico della Juventus, ...

MADRID (Spagna) - " Massimilianohadue top team europei: aspetta la chiamata del Real Madrid ". È quanto afferma As, sulle cui colonne si legge come l'ex tecnico della Juventus, fermo da due stagioni, avrebbe nelle ...... la Juve ripartirà da un nuovo allenatore (si fanno i nomi die Zidane), anche se la ... in primis con un taglio degli stipendi (dalla squadra), in secundis con un mercato al risparmio,...Allegri, che tre anni fa rifiutò il Real Madrid, quando era ancora allenatore della Juventus, ora sarebbe pronto a dire di sì al club spagnolo, che a sua volta è pronto a salutare Zinedine Zidane, tec ...Allegri Real Madrid, Perez pronto all'affondo. Una trattativa che nasce dopo il rifiuto di tre anni fa a causa della Juventus. Le ultime.