Alessandro Talotti è morto a 40 anni | si era sposato pochi giorni fa

(Di domenica 16 maggio 2021) Sport italiano in lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto per il campione di salto in alto. Friulano, con due partecipazioni olimpiche (Atene e Pechino), lottava da tempo contro un tumore. ...

giomalago : Con i tuoi salti ci hai regalato tante emozioni...oggi, purtroppo, un grandissimo dolore. Sei volato troppo in alto… - FBiasin : Se ne è andato un grande azzurro, Alessandro #Talotti, aveva solo 40 anni. Un giorno saltò 2 metri e 32. - fattoquotidiano : È morto l’ex campione di atletica Alessandro Talotti: aveva 40 anni e lottava contro il cancro. È stato uno dei mig… - 24Trends_Italia : 1. Alessandro Talotti - 20mille+ 2. Maurizio Costanzo - 10mille+ 3. Stefano Coletti - 10mille+ 4. Tom Cruise - 10mi… - ELiberati : RT @DaniSbrollini: Oggi il mondo dello #sport è in lutto: ci ha lasciati Alessandro #Talotti! Da poco diventato papà, Alessandro è stato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Talotti

L'ultimo saluto di una moglie al marito morto è sempre straziante, ma quello di Silvia Stibilj nei confronti di, ex saltatore in alto azzurro scomparso oggi ad appena 40 anni per ...È morto a Udine a 40 anni, ex azzurro di salto in alto. Si corre oggi la nona tappa del Giro d'Italia, 158 km da Castel di Sangro a Campo Felice. In Nba notte da brividi per l'...UDINE. “La scomparsa di Alessandro Talotti lascerà un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno conosciuto la sua forza, la sua generosità, la voglia di vivere che fino all’ultimo ha ...Alessandro Talotti, campione olimpico, ha perso la battaglia contro il tumore. Lascia una moglie, con cui si era sposato pochi giorni fa.