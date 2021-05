Alessandro Talotti: chi era? Come è morto? Età, figli, malattia (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Talotti è scomparso prematuramente all’età di 40 anni, dopo aver combattuto coraggiosamente contro una lunga malattia. L’atleta, nazionale olimpico nel salto in alto, aveva infatti contratto un tumore all’intestino, ma che non lo ha mai portato a nascondersi, anzi ne ha spesso raccontato il decorso attraverso i social. Alessandro Talotti, nato a Campoformido, in provincia di Udine il 7 ottobre 1980, è venuto a mancare nella notte tra il 15 ed il 16 maggio 2021. Considerato tra i migliori atlitisti del nostro paese, ha partecipato alle Olimpiadi di Atene del 2004 e a quelle di Pechino del 2008. Nel 2002 è riuscito ad ottenere un 4° posto agli Europei disputati a Monaco di Baviera. Il suo record personale di salto in alto è di 2 metri e 32 indoor, 2 metri e 30 ... Leggi su puglia24news (Di domenica 16 maggio 2021)è scomparso prematuramente all’età di 40 anni, dopo aver combattuto coraggiosamente contro una lunga. L’atleta, nazionale olimpico nel salto in alto, aveva infatti contratto un tumore all’intestino, ma che non lo ha mai portato a nascondersi, anzi ne ha spesso raccontato il decorso attraverso i social., nato a Campoformido, in provincia di Udine il 7 ottobre 1980, è venuto a mancare nella notte tra il 15 ed il 16 maggio 2021. Considto tra i migliori atlitisti del nostro paese, ha partecipato alle Olimpiadi di Atene del 2004 e a quelle di Pechino del 2008. Nel 2002 è riuscito ad ottenere un 4° posto agli Europei disputati a Monaco di Bavi. Il suo record personale di salto in alto è di 2 metri e 32 indoor, 2 metri e 30 ...

Advertising

ilpost : È morto Alessandro Talotti, ex saltatore della nazionale italiana di atletica: aveva 40 anni - FBiasin : Se ne è andato un grande azzurro, Alessandro #Talotti, aveva solo 40 anni. Un giorno saltò 2 metri e 32. - fattoquotidiano : È morto l’ex campione di atletica Alessandro Talotti: aveva 40 anni e lottava contro il cancro. È stato uno dei mig… - casarinale58 : RT @atleticaitalia: ?? L’atletica italiana è in lutto: è scomparso a 40 anni Alessandro Talotti, campione nel salto in alto e nella vita C… - Dorian221190 : RT @_Carabinieri_: Un grande campione di salto in alto e un grande uomo. Ad appena 40 ci ha lasciato Alessandro Talotti del Centro Sportivo… -