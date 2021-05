Al Milan basta una vittoria contro il Cagliari per tornare in Champions (Di domenica 16 maggio 2021) È l’obiettivo minimo dopo una prima parte di stagione da Diavolo! Al Milan serve ancora una vittoria per andare in Champions. Nonostante il successo della Juventus sull’Inter, la squadra di Pioli ha il destino nelle proprie mani. Infatti i rossoneri battendo il Cagliari saranno aritmeticamente certi di tornare in Champions League con una giornata d’anticipo. Determinanti gli scontri diretti favorevoli sulla Juventus (battuta 3-0 a Torino nello scontro diretto di una settimana fa). Il successo ha consentito al Milan di rimanere davanti pronto a chiudere i conti dopo avere trascorso tutto il campionato nelle prime quattro posizioni. L’avversario di turno è un Cagliari salvo dopo i risultati dell’ultimo mese. Soltanto una serie di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 maggio 2021) È l’obiettivo minimo dopo una prima parte di stagione da Diavolo! Alserve ancora unaper andare in. Nonostante il successo della Juventus sull’Inter, la squadra di Pioli ha il destino nelle proprie mani. Infatti i rossoneri battendo ilsaranno aritmeticamente certi diinLeague con una giornata d’anticipo. Determinanti gli scontri diretti favorevoli sulla Juventus (battuta 3-0 a Torino nello sdiretto di una settimana fa). Il successo ha consentito aldi rimanere davanti pronto a chiudere i conti dopo avere trascorso tutto il campionato nelle prime quattro posizioni. L’avversario di turno è unsalvo dopo i risultati dell’ultimo mese. Soltanto una serie di ...

