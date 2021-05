Aka7even, emozioni del cantante dopo la finale di Amici 20: le prime parole – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Nessun premio per Aka7even al termine di Amici 20. finale amara per il giovane cantante da alcuni considerato il vero vincitore morale dell’edizione appena conclusa e che ha visto il trionfo assoluto di Giulia Stabile con la coppa per la categoria canto assegnata al fidanzato Sangiovanni. Aka7even, prime dichiarazioni dopo la finale di Amici 20... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021) Nessun premio peral termine di20.amara per il giovaneda alcuni considerato il vero vincitore morale dell’edizione appena conclusa e che ha visto il trionfo assoluto di Giulia Stabile con la coppa per la categoria canto assegnata al fidanzato Sangiovanni.dichiarazioniladi20... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AmiciUfficiale : Un percorso ricco di emozioni e un sogno che diventa realtà per Aka7Even ??? #Amici20 - blogtivvu : #Aka7even, emozioni del cantante dopo la finale di #Amici20: le prime parole #amemici20 - RaffaellaSarde3 : il mio cuore non regge, loro sono qualcosa di fantastico. grazie anna per aver creduto sempre in lui e per averci r… -