Addio al dottor Landro | aveva 66 anni L' ultima battaglia per il centro vaccinale alla Croce Azzurra

Advertising

YouTvrs : Addio al dottor Vincenzo Landro - - 0766news_TripTv : ?? Addio al dottor Odoardo Toti, il messaggio di cordoglio della Società Storica Civitavecchiese ???? Leggi l'articolo… - infoitcultura : Lutto a Frassino, addio al dottor Ferrari - 0766news_TripTv : ?? Civitavecchia, addio al dottor Odoardo Toti ???? Leggi l'articolo ?? - gazzettamantova : Lutto a Frassino, addio al dottor Ferrari Medico del quartiere per quasi mezzo secolo, il dottore si è spento a 88… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio dottor

La Gazzetta di Mantova

PORTO SAN GIORGIO - Lutto a Porto San Giorgio dove è morto ilVincenzo Landro, 66 anni, molto conosciuto in città in quanto medico di famiglia. Lavorava nello studio medico Asclepio che si trova in via Cairoli, anche se era ormai molto tempo che si non si ...Vincenzo LandroalVincenzo Landro. Uno dei camici bianchi più conosciuti e stimati a Porto San Giorgio, si è spento all'età di 66 anni. E la tragica notizia si è subito diffusa prima tra i colleghi e ...PORTO SAN GIORGIO - Lutto a Porto San Giorgio dove è morto il dottor Vincenzo Landro, 66 anni, molto conosciuto in città in quanto medico di famiglia. Lavorava nello studio ...PORTO SAN GIORGIO - Il medico si è spento all'età di 66 anni. Messaggi di cordoglio e costernazione dai colleghi ma anche da molti sangiorgesi ...