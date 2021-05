Addio a Enza, figura storica per la tifoseria laziale (Di domenica 16 maggio 2021) E’ morta quest’oggi (all’indomani del derby perso per 2-0) Enza, tifosa laziale sempre presente in curva (ma non solo: la donna era presente anche in occasione dei ritiri pre stagionali, a testimonianza di una vita dedicata alla compagine biancoceleste). Proprio per via di questa sua forte passione per la Lazio era stata soprannominata “la mamma di tutti i laziali” e con il suo storico negozio in via Farini, a pochi passi dalla stazione Termini, è stata per lungo tempo un punto di riferimento per tutti i tifosi biancocelesti. Un punto di riferimento per i tifosi la Lazio Il Lazio Point adiacente alla stazione Termini su via Farini è stato un luogo dove ogni laziale si è recato almeno una volta nella vita che sia stato per comprare il biglietto per un partita, per organizzare una trasferta o per incontrarsi con gli ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 maggio 2021) E’ morta quest’oggi (all’indomani del derby perso per 2-0), tifosasempre presente in curva (ma non solo: la donna era presente anche in occasione dei ritiri pre stagionali, a testimonianza di una vita dedicata alla compagine biancoceleste). Proprio per via di questa sua forte passione per la Lazio era stata soprannominata “la mamma di tutti i laziali” e con il suo storico negozio in via Farini, a pochi passi dalla stazione Termini, è stata per lungo tempo un punto di riferimento per tutti i tifosi biancocelesti. Un punto di riferimento per i tifosi la Lazio Il Lazio Point adiacente alla stazione Termini su via Farini è stato un luogo dove ognisi è recato almeno una volta nella vita che sia stato per comprare il biglietto per un partita, per organizzare una trasferta o per incontrarsi con gli ...

