Acquisto prima casa, come e quando si perde il bonus (Di domenica 16 maggio 2021) quando si acquista la prima casa ci sono delle agevolazioni, una sorta di bonus di cui si usufruisce in sede di rogito. Queste agevolazioni possono però decadere se non si rispettano le condizioni imposte dalla legge. È quindi importante, ricorda laleggepertutti.it, stare attenti a non perdere queste agevolazioni ed evitare di pagare le sanzioni all’Agenzia delle Entrate. Il bonus prima casa è un’agevolazione fiscale che consente di usufruire di un grosso sconto sulle tasse al momento dell’Acquisto della proprietà di un’abitazione, sia che ciò avvenga tramite compravendita, donazione o successione ereditaria. Grazie al bonus prima casa: chi acquista da una ditta di costruzioni versa ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021)si acquista laci sono delle agevolazioni, una sorta didi cui si usufruisce in sede di rogito. Queste agevolazioni possono però decadere se non si rispettano le condizioni imposte dalla legge. È quindi importante, ricorda laleggepertutti.it, stare attenti a nonre queste agevolazioni ed evitare di pagare le sanzioni all’Agenzia delle Entrate. Ilè un’agevolazione fiscale che consente di usufruire di un grosso sconto sulle tasse al momento dell’della proprietà di un’abitazione, sia che ciò avvenga tramite compravendita, donazione o successione ereditaria. Grazie al: chi acquista da una ditta di costruzioni versa ...

