Accesso alle professioni, stop all'esame di Stato. Basterà la laurea. Ecco quali (Di domenica 16 maggio 2021) Per adesso riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro potrebbe riguardare molte più professioni. La possibilità di accedere alla professione senza passare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 maggio 2021) Per adesso riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro potrebbe riguardare molte più. La possibilità di accedere alla professione senza passare...

Advertising

antoniopalmieri : Non lasciare nessuno indietro. Quante volte lo abbiamo letto e detto, in generale e a proposito del digitale. Tra i… - amnestyitalia : L’introduzione del #consenso nella nostra legislazione contribuirebbe a garantire pieno accesso alla giustizia alle… - vikingmetal : RT @ermagister: Raccoglierò (tra conoscenti, no banchetti) firme per @giocaudo e @tobiazevi. L'accesso alle primarie è un valore per tutti - Max_Alle : RT @piercamillo: Trump è stato un misero presidente USA, ma il suo piano di pace Israele-Palestina era interessante e pragmatico (due Stati… - GBirthworker : @stavamodicendo @LaGrevia A me non fa ridere invece ?? mi faccio delle domande sull'efficienza dei percorsi nascita.… -