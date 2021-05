A E’ sempre mezzogiorno Chloe Facchini, l’ex chef de La prova del cuoco (Di domenica 16 maggio 2021) E’ appena finita la settimana di E’ sempre mezzogiorno con Anna Moroni e arriva Chloe Facchini, magari solo per una puntata ma ci saranno comunque grandi emozioni. Antonella Clerici aveva invitato Chloe appena ha saputo della sua nuova vita, poteva però sembrare uno di quegli inviti per cortesia e invece domani l’ex chef de La prova del cuoco sarà nella cucina di Rai 1. Tutti gli appassionati dello storico cooking show di Rai 1 ricorderanno Riccardo Facchini, lo chef sempre così preciso e capace di approfondire ogni dettaglio della ricetta, di dare una spiegazione a tutto. Riccardo è diventata Chloe, è finalmente del tutto felice. In un lungo post ha spiegato parte del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 maggio 2021) E’ appena finita la settimana di E’con Anna Moroni e arriva, magari solo per una puntata ma ci saranno comunque grandi emozioni. Antonella Clerici aveva invitatoappena ha saputo della sua nuova vita, poteva però sembrare uno di quegli inviti per cortesia e invece domanide Ladelsarà nella cucina di Rai 1. Tutti gli appassionati dello storico cooking show di Rai 1 ricorderanno Riccardo, locosì preciso e capace di approfondire ogni dettaglio della ricetta, di dare una spiegazione a tutto. Riccardo è diventata, è finalmente del tutto felice. In un lungo post ha spiegato parte del ...

