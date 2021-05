A Bergamo il “Circolo Rifugio” per una cultura dell’accoglienza (Di domenica 16 maggio 2021) È partito anche a Bergamo il progetto ‘Nessuno in Strada’ che si sviluppa in 12 Regioni italiane, 13 città, 16 circoli per dare ospitalità a un numero importante di persone in emergenza abitativa. Capofila del progetto è Arci Nazionale, mentre a Bergamo il “Circolo Rifugio” è costituito dall’Associazione Arci Rosa Agrestis Aps, supportata dal locale comitato Arci, ed è finanziato con i fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Tre ragazzi del Gambia hanno trovato accoglienza nel progetto bergamasco coordinato da Silvia Salvi, con il supporto di Massimo Cortesi, e che vede come responsabili Adriana Dossi (presidente di Rosa Agrestis Aps), e Roberto Mazzetti (presidente di Arci Bergamo). I tre giovani provengono dal Gambia e sono arrivati in Italia nel 2016 come richiedenti asilo, e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) È partito anche ail progetto ‘Nessuno in Strada’ che si sviluppa in 12 Regioni italiane, 13 città, 16 circoli per dare ospitalità a un numero importante di persone in emergenza abitativa. Capofila del progetto è Arci Nazionale, mentre ail “” è costituito dall’Associazione Arci Rosa Agrestis Aps, supportata dal locale comitato Arci, ed è finanziato con i fondi 8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Tre ragazzi del Gambia hanno trovato accoglienza nel progetto bergamasco coordinato da Silvia Salvi, con il supporto di Massimo Cortesi, e che vede come responsabili Adriana Dossi (presidente di Rosa Agrestis Aps), e Roberto Mazzetti (presidente di Arci). I tre giovani provengono dal Gambia e sono arrivati in Italia nel 2016 come richiedenti asilo, e ...

Advertising

philatelybot : RT @circolofilberg: Ripresa attività in sede con i principali protagonisti del #Circolo #Filatelico #Bergamasco in compagnia dalla Dir. #Po… - circolofilberg : Ripresa attività in sede con i principali protagonisti del #Circolo #Filatelico #Bergamasco in compagnia dalla Dir.… -