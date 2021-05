95% di contagi in meno per i vaccinati | lo studio della ASL di Pescara e dell’Università di Ferrara

(Di domenica 16 maggio 2021) Il quotidiano “la Repubblica” riporta dati particolarmente interessanti riguardo ai vaccini. Sembra che tra ici sia il 95% diin. Il tutto è frutto di un lungo, il primo in assoluto in Italia. RISULTATO INCORAGGIANTE – Loin questione proviene dagli sforzi combinati dell’ASL didi L'articolo

In Usa i Cdc hanno recentemente pubblicato nuovi dati che dimostrano come le protezioni di stoffa e chirurgiche possono ridurre significativamente la trasmissione, sino a oltre il%. Purché ...Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid cala del%; il rischio di ricovero del 90%; quello di contrarre l'infezione dell'80%. I dati emergono dall'analisi congiunta dell'anagrafe nazionale vaccini e della sorveglianza integrata Covid - 19 e sono ...LEGGI ANCHE > Vaccini anti-Covid, Iss: a 35 giorni dalla prima dose -95% decessi e -90% ricoveri | Via libera ai ... Tuttavia è possibile che, con l'avanzare di vaccinazioni, i contagi siano sotto ...Gli effetti osservati, nel “real world”, risultano simili sia negli uomini che nelle donne e in persone in diverse fasce di età ...