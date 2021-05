55^Giornata comunicazioni sociali: la messa del Cardinal Betori in Duomo (diretta streaming) (Di domenica 16 maggio 2021) FIRENZE – La 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra oggi domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore, vede nella diocesi di Firenze alcuni appuntamenti dedicati ad approfondire il tema scelto per quest’anno. L’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori presiede la celebrazione alle 10.30 in Cattedrale. La messa in diretta streaming dal sito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 16 maggio 2021) FIRENZE – La 55ª Giornata mondiale delle, che si celebra oggi domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore, vede nella diocesi di Firenze alcuni appuntamenti dedicati ad approfondire il tema scelto per quest’anno. L’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppepresiede la celebrazione alle 10.30 in Cattedrale. Laindal sito L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : 55^Giornata comunicazioni sociali: la messa del Cardinal Betori in Duomo (diretta streaming) - Cattolica_News : RT @CremitTW: [Libro], Il commento al Messaggio del Papa per la 55° Giornata per le Comunicazioni Sociali curato da @Piercesare #Rivoltella… - luciadioni : @Avvenire_Nei Controllate refuso in apertura articolo '(Qusta domenica, 26 maggio, si si celebra la Giornata delle… - VitaMimmo : RT @CremitTW: [Libro], Il commento al Messaggio del Papa per la 55° Giornata per le Comunicazioni Sociali curato da @Piercesare #Rivoltella… - CriPasqualini : RT @CremitTW: [Libro], Il commento al Messaggio del Papa per la 55° Giornata per le Comunicazioni Sociali curato da @Piercesare #Rivoltella… -