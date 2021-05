5 cose da sapere su Gemini Man il nuovo film di Ang Lee con Will Smith (Di domenica 16 maggio 2021) Ang Lee torna dirige un intenso e divertente action movie: ‘Gemini Man’ nelle sale dal 10 ottobre distribuito da 20th Century Fox. Nel cast troviamo Will Smith che per l’occasione di sdoppia (come si vede nel trailer), Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong. vip id=”24647?Will Smith /vipè Henry Brogan, assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera ma si ritrova a confrontarsi con un suo clone più giovane. Senza altra scelta, Henry deve scoprire la verità dietro la creazione di Junior (questo il nome del clone) e salvarlo dallo stesso oscuro percorso che ha fatto. In attesa di vederlo sul grande schermo, ecco 5 cose che dovete sapere su ‘Gemini Man’ di Ang Lee. 1. Will Smith come non lo ... Leggi su funweek (Di domenica 16 maggio 2021) Ang Lee torna dirige un intenso e divertente action movie: ‘Man’ nelle sale dal 10 ottobre distribuito da 20th Century Fox. Nel cast troviamoche per l’occasione di sdoppia (come si vede nel trailer), Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong. vip id=”24647?/vipè Henry Brogan, assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera ma si ritrova a confrontarsi con un suo clone più giovane. Senza altra scelta, Henry deve scoprire la verità dietro la creazione di Junior (questo il nome del clone) e salvarlo dallo stesso oscuro percorso che ha fatto. In attesa di vederlo sul grande schermo, ecco 5che dovetesu ‘Man’ di Ang Lee. 1.come non lo ...

Advertising

507172dd3828437 : RT @lemonfromRome: @lauracesaretti1 @ardigiorgio Invocare la privacy per queste cose è una follia. Io voglio sapere se il collega che siede… - Kapodastersz : RT @arkam2001: @Kapodastersz Lorenzo, tu meglio di noi tifosi, dovresti ormai sapere come funzionano certe cose. - lemonfromRome : @lauracesaretti1 @ardigiorgio Invocare la privacy per queste cose è una follia. Io voglio sapere se il collega che… - MarottaMahalufe : @borghi_claudio @EmmaKump Tra tutte le cose che si possono pensare, ad esempio che tra i 180 civili morti ci sono q… - Tatiana54698333 : @giulypier13 @itsmc17 Tante cose nn possono essere dette infatti,ma tutto si viene a sapere. -