17 maggio, “Giornata internazionale contro l’omofobia”, suggerimenti per scuole e insegnanti (Di domenica 16 maggio 2021) Il 17 maggio è la Giornata internazionale contro l'omofobia. La data è stata specificatamente scelta per ricordare la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990 di declassificare l'omosessualità da disturbo mentale. Questa Giornata mira a celebrare la diversità, in senso lato (celebriamo quella relativa alla libertà di credo, di pensiero) e quella sessuale e di genere, in particolare, e fare una campagna contro la violenza e la discriminazione subite dalle persone con diversità di genere, nelle nostre comunità e a livello internazionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 maggio 2021) Il 17è lal'omofobia. La data è stata specificatamente scelta per ricordare la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990 di declassificare l'omosessualità da disturbo mentale. Questamira a celebrare la diversità, in senso lato (celebriamo quella relativa alla libertà di credo, di pensiero) e quella sessuale e di genere, in particolare, e fare una campagnala violenza e la discriminazione subite dalle persone con diversità di genere, nelle nostre comunità e a livello. L'articolo .

reportrai3 : 'C'è stato in questi giorni un attacco alla Rai in vare direzioni: è una giornata particolare, perché il 9 maggio d… - CottarelliCPI : Oggi, 9 maggio, è la giornata dell'Europa. Ancora imperfetta, ancora discutibile nelle sue istituzioni, ma capace c… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Internazionale dell'Infermiere. La ricorrenza il 12 maggio in onore di Florence Nightingale… - ItaliaaTavola : Nella Giornata della celiachia che ricorre domenica 16 maggio, ci si chiede: i celiaci rischiano di essere più espo… - antoniocapitani : Gazzapagelle di oggi, 16 maggio, con la Luna nel segno del Cancro. Buona lettura e felice giornata. -

Ultime Notizie dalla rete : maggio Giornata Baby pit stop, inaugurate le postazioni allattamento Grosseto : Inaugurate sabato 15 maggio, in occasione della Giornata internazionale della famiglia, le 3 postazioni per allattare e cambiare il pannolino ai bambini allestite al Museo archeologico e d'arte della Maremma, al Polo ...

Vaccini, Bertolaso: senza Lombardia non raggiunti target nazionali. Prenotazione 40enni il 20 maggio - Milano Post ...importanti visto che è la regione più popolosa d'Italia e rappresentano nell'arco di una giornata ... "La lombardia dal 26 aprile al 12 maggio ha effettuato 164mila vaccinazioni in più rispetto ai ...

15 maggio, Giornata internazionale delle famiglie: scarica esempi di UdA Primaria e Superiore Orizzonte Scuola Bergamo e il flop dell’inizio pandemia: "Report Oms fatto sparire dalla Cina" Ed ecco la mail allegata alla memoria difensiva. Nella stessa giornata del 14 maggio di un anno fa, alle 12.11, un messaggio di posta elettronica venne inviato da Gauden Galea, funzionario Oms in Cina ...

Dal caramello al tiramisù: ecco le ricette a misura di celiaci Domenica 16 maggio è la giornata clou della Settimana dedicata dall’Aic. E Fabbri 1905 ha creato con gli allievi della sua Master Class tre ricette gluten free speciali da proporre a maestri gelatieri ...

Grosseto : Inaugurate sabato 15, in occasione dellainternazionale della famiglia, le 3 postazioni per allattare e cambiare il pannolino ai bambini allestite al Museo archeologico e d'arte della Maremma, al Polo ......importanti visto che è la regione più popolosa d'Italia e rappresentano nell'arco di una... "La lombardia dal 26 aprile al 12ha effettuato 164mila vaccinazioni in più rispetto ai ...Ed ecco la mail allegata alla memoria difensiva. Nella stessa giornata del 14 maggio di un anno fa, alle 12.11, un messaggio di posta elettronica venne inviato da Gauden Galea, funzionario Oms in Cina ...Domenica 16 maggio è la giornata clou della Settimana dedicata dall’Aic. E Fabbri 1905 ha creato con gli allievi della sua Master Class tre ricette gluten free speciali da proporre a maestri gelatieri ...