16 maggio 2004, Milan-Brescia 4-2: l’addio al calcio di Baggio (Video) (Di domenica 16 maggio 2021) Il 16 maggio di 17 anni fa Roberto Baggio diceva addio al calcio in occasione di Milan-Brescia, terminata 4-2. Ecco il Video Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 maggio 2021) Il 16di 17 anni fa Robertodiceva addio alin occasione di, terminata 4-2. Ecco il

Advertising

GoalItalia : Milan-Brescia, 16 maggio 2004 ? L'ultima partita di @BaggioOfficial ?? Le parole di Fabio Caressa in telecronaca f… - PianetaMilan : 17 anni fa il ritiro del Divin Codino ?? Ecco le belle immagini in quel Milan-Brescia del 2004 ??? - GraceKe2426485 : @Pontifex_it Perfavore può fare un appello per la nostra Denise Pipitone rapita il 1 settembre del 2004. La signora… - chirudome91 : RT @TeoBellan: 16 maggio 2004, in un Milan-Brescia di fine campionato l'ultima partita di Roberto Baggio. Non poteva esserci palcoscenico m… - TeoBellan : 16 maggio 2004, in un Milan-Brescia di fine campionato l'ultima partita di Roberto Baggio. Non poteva esserci palco… -