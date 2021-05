Zona gialla in tutta Italia tranne Valle d’Aosta, nuova mappa colori da lunedì 17 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) tutta Italia in Zona gialla dal 17 maggio ad eccezione della Valle d’Aosta che resta arancione. Dunque nuova mappa colori delle Regioni da lunedì. Una nuova ordinanza per contenere la diffusione del coronavirus, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 14 maggio 2021, porta infatti in Zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. Quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17 maggio vede in Zona arancione la Valle ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021)indal 17ad eccezione dellache resta arancione. Dunquedelle Regioni da. Unaordinanza per contenere la diffusione del coronavirus, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 142021, porta infatti inle Regioni Sicilia e Sardegna. Quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17vede inarancione la...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 15 maggio Il bollettino Covid in Italia oggi, sabato 15 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti nel Paese che da lunedì sarà tutto in zona gialla, a eccezione della Valle d'Aosta in zona arancione, mentre aumenta il numero dei vaccinati e continua il confronto sul coprifuoco. La situazione delle città - Roma, Milano, Napoli - e ...

La Sardegna in zona gialla: ecco cosa si potrà fare da lunedì ufficiale il cambio di colore, la Sardegna passa da zona gialla a zona arancione. Ecco tutto quello che si può fare a partire da lunedì 17 maggio: 1. riapriranno bar e ristoranti dalle 5 alle 22 con consumazione all'aperto fino al 31 maggio. Dal 1 ...

