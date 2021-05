Zlatan Ibrahimovic salta gli Europei. L'annuncio della federazione svedese su Twitter (Di sabato 15 maggio 2021) «Oggi Zlatan ha informato il ct della Svezia Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei di questa estate": lo annuncia la federazione svedese su Twitter.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) «Oggiha informato il ctSvezia Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionatidi questa estate": lo annuncia lasu....

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic, addio anche al sogno Europei Zlatan Ibrahimovic saluta gli Europei. La visita di controllo nella giornata di sabato, ha infatti, portato ad un quadro peggiore di quanto ci si aspettasse. Non tre settimane di stop, ma bensì il ...

Milan, Stefano Pioli dice tutto su Ibrahimovic e la Champions In attacco mancherà Zlatan Ibrahimovic per un problema al ginocchio : la stagione dello svedese è finita, e non potrà partecipare neanche agli Europei al via a giugno. Il tecnico rossonero esprime ...

Zlatan Ibrahimovic e Milan, retroscena sul rinnovo da 7 milioni: "Clausole, infortuni e Sanremo, una rivoluzione" Liberoquotidiano.it UFFICIALE: Ibra salta EURO 2020, la conferma del CT della Svezia Zlatan Ibrahimovic salterà Euro 2020 a causa dell’infortunio al ginocchio accusato nel corso di Juventus-Milan. La conferma è arrivata dal CT della Svezia Janne Andersson al portale svedese Expressen.

Ibrahimovic infortunato al ginocchio: salta gli Europei L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha comunicato al CT della Svezia, Janne Andersson, che non sarà a disposizione per i prossimi Europei di calcio, a ...

